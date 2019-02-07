Саудовская Аравия в марте повысит цены на нефть для стран Средиземноморья

Саудовская Аравия в марте увеличит цены на все сорта нефти, которые экспортируются в страны Средиземноморья, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Наиболее значительно подорожает "тяжелая" нефть - на $1,15 за баррель. В результате этот сорт будет стоить на $2,7 за баррель меньше средней цены нефти марки Brent. Рост стоимости других видов саудовской нефти для Средиземноморья составит $0,35-0,9 за баррель.

Для азиатских покупателей стоимость "легких" сортов топлива со следующего месяца снизится на $0,2-0,3 за баррель. В частности, цена Arab Super Light уменьшится наиболее сильно, в результате чего этот сорт будет стоить на $3,05 за баррель больше средней цены нефти Омана и Дубая. При этом "тяжелая" нефть подорожает на $0,3 за баррель.

В то же время в марте цены для клиентов из США остались на уровне предыдущего месяца.