Последнее обновление: 08.02.2022 09:46

Саудовская Аравия в марте повысит цены на все сорта нефти для всех регионов

Саудовская Аравия в марте поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light, увеличится на $0,6 за баррель, в результате он будет стоить на $2,8 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок для Азии будет повышена на $0,3-0,7 за баррель, сообщает finmarket.ru.

Наиболее существенно вырастут цены для покупателей из стран Северо-Западной Европы - на $0,7-2,3 за баррель. Цены для США увеличатся на $0,3 за баррель, для государств Средиземноморья - на $0,9-1,8 за баррель.

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