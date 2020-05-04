Глава Минфина США прогнозирует рост цен на нефть

Министерство финансов США считает, что цены на нефть в дальнейшем вернутся к прежним высоким показателям.

Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала «Фокс бизнес» американский министр финансов Стивен Мнучин, передает ТАСС.

Он заверил, что Соединенные Штаты сохранят энергетическую независимость во что бы то ни стало. «Это классическое соотношение между спросом и предложением нефти. Как и в случае с другими физическими энергоносителями, места для хранения нефти недостаточно», - констатировал Мнучин.

«На мой взгляд, в будущем [цены на нефть] вернутся на прежние позиции», - продолжал министр. По его словам, Министерство энергетики США смогло воспользоваться нынешним моментом, чтобы получить нефть «буквально бесплатно, по цене платы за ее хранение». «Мне известно, что оно [Минэнерго] ищет дополнительные площади для хранения», - уточнил он.

Глава Минфина США в среду на совещании в Белом доме напоминал, что администрация США, пользуясь низкими ценами на энергоносители на мировых рынках, намерена заполнить стратегический нефтяной резерв. Кроме того, частные компании платят Министерству энергетики США за хранение их нефти в стратегическом резерве, подчеркнул Мнучин. К настоящему времени частный сектор подписал с правительством США контракты на хранение в стратегическом резерве порядка 23 млн баррелей нефти. Минэнерго пояснило на днях, что в этом месяце в резерв было закачано около 1,1 млн баррелей такой нефти.

19 марта Минэнерго США объявило о решении закупить 77 млн баррелей нефти американского производства для стратегического резерва. Позднее представитель министерства сообщил ТАСС, что американская администрация приостанавливает закупку дешевой нефти, поскольку Конгресс США отказался предоставлять финансирование. На эти цели Минэнерго запрашивало 3 млрд долларов. Пока этот вопрос, по сути, остается нерешенным, хотя исполнительная ветвь власти США продолжает заверять, что по-прежнему планирует заполнять резерв. В начале апреля президент США Дональд Трамп также заявил, что американское правительство позволит частным нефтедобывающим компаниям страны временно хранить свою продукцию в государственном стратегическом резерве для продажи в будущем по более высоким ценам.

Максимальный объем стратегического нефтяного резерва США составляет 713,5 млн баррелей. Он был создан по решению Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительству.