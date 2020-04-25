США начали проверку из-за падения нефти WTI до отрицательных значений

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США начала проверку в связи с падением цен на нефть WTI.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссара регулятора Дэн Берковиц. 20 апреля стоимость майских фьючерсов на нефть этого сорта впервые в истории опустилась до отрицательных значений.

«Нам нужно понять, почему установились такие цены в тот момент, — заявил Берковиц. — В подобных ситуациях мы рассматриваем все возможные объяснения, но из-за экстремального движения цен изучим этот случай особенно внимательно». В частности, CFTC проверит возможное нарушение закона о товарной бирже, которое могло бы повлиять на изменение стоимости.

Расследовать причины падения цены нефти WTI потребовал основатель Continental Resources Inc. Харольд Хамм, сторонник президента США Дональда Трампа. 21 апреля бизнесмен направил письмо CFTC с просьбой выяснить, могли ли к этому привести «потенциальные манипуляции рынком или сбой в работе систем». Как отмечает Reuters, расследование может занять несколько лет.

На закрытие торгов 20 апреля баррель WTI торговался по минус $38. Цены майских фьючерсов WTI обвалились на фоне близкого срока истечения контракта (21 апреля), а также в связи с заполнением нефтехранилищ. По условиям контракта, инвестор должен забрать сырье и берет на себя обязательство по его хранению, передает РБК.

23 апреля агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что СFTC совместно с ФБР и Госдепартаментом США расследует возможную утечку данных о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с другими членами ОПЕК+. По данным агентства, комиссию заинтересовало, могли ли трейдеры, получившие доступ к непубличной информации, заработать «сотни миллионов долларов» на ставках на колебания мировых цен на нефть. По словам собеседников агентства, указанные трейдеры «не являются российскими официальными лицами». В то же время, утверждает один из источников, «лица, которые делают ставки, привлекают связанных с Кремлем людей».