Трамп ждет стабилизации энергорынков от соглашения по нефти

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал решение о сокращении добычи нефти, которое стабилизирует мировые финансовые и энергетические рынки.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером сообщении пресс-службы Белого дома, передает ТАСС.

«Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за работу с Саудовской Аравией и другими производителями нефти, что успокоило мировые энергетические рынки, - отметили в пресс-службе. - Президент Трамп приветствовал решение России вернуться к уровням добычи в соответствии со стабильностью на мировых финансовых и энергетических рынках». Как сообщили в Кремле, стороны, помимо сделки ОПЕК+, обсудили и актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности.

Трамп также провел отдельную беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которой поблагодарил саудовскую сторону за сотрудничество с Россией и другими странами - производителями нефти для нормализации ситуации на мировых энергорынках.

Ранее Путин, Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе трехстороннего телефонного разговора одобрили достижение соглашения о сокращении добычи нефти.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Общее снижение составит, однако, не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей в сутки.