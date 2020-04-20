Цена нефти WTI стала отрицательной

Цена нефти марки WTI с поставками в мае упала до $0,01 за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). В 21.08 был заключен контракт на майские поставки по негативной цене — покупатель получает $0,05 за каждый баррель.

Об этом пишут Ведомости со ссылкой на Bloomberg.

Нефть стала стремительно падать в последний день перед истечением майского контракта. Майские фьючерсы WTI упали ниже $1/барр. к 20:50. Обвалу на биржевых торгах нефти предшествовали сообщения о том, что хранилище нефти WTI в пункте отгрузки в Оклахоме может полностью заполниться в ближайшие недели, сообщает Financial Times.

Июньские фьючерсы WTI и Brent подешевели, но избежали фактического обнуления. На Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) последний контракт на поставки WTI в июне был заключен по цене барреля в $21,77 (−14.97%), контракт на поставки Brent — по цене барреля в $25.81 (−8,79%).