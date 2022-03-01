Последнее обновление: 01.03.2022 21:45

США высвободят 30 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Президент США Джо Байден принял решение высвободить 30 млн баррелей нефти из американских стратегических запасов ради устранения перебоев на рынке, сообщила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм после экстренного совещания Международного энергетического агентства (МЭА).

На встрече членов МЭА США и еще 30 стран договорились «в ответ на вторжение России на Украину» высвободить в общей сложности 60 млн баррелей нефти из мировых запасов. По подсчетам Bloomberg, это эквивалентно чуть более половине суточного потребления нефти в мире, передает РБК.

«В соответствии с этим решением президент Байден уполномочил меня взять на себя первоначальное обязательство от имени Соединенных Штатов о высвобождении 30 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва. Мы готовы принять дополнительные меры, если того потребуют условия», — приводятся слова Грэнхолм в сообщении Минэнерго США.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование