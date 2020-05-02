Белый дом запретил главному инфекционисту США выступить в конгрессе

Белый дом запретил давать показания в конгрессе директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктору Энтони Фаучи.

Об этом сообщила официальный представитель комитета по ассигнованиям палаты представителей Эван Холландер, передает РБК со ссылкой на CNN.

Фаучи входит в группу по борьбе с распространением коронавируса, которую создал президент страны Дональд Трамп.

По словам Холландер, комитет хотел, чтобы Фаучи выступил в качестве свидетеля на слушаниях подкомитета по труду и образованию. Они будут посвящены действиям властей в борьбе с коронавирусом.

«Представитель администрации сообщил нам, что Белый дом запретил доктору Фаучи давать показания», — сказала она.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир подтвердил, что администрация приняла подобное решение. По его словам, власти продолжают работать над проблемой вируса, включая ускорение разработки вакцин и постепенное снятие ограничений в США.

В период борьбы с инфекцией нецелесообразно отправлять на слушания в конгрессе тех, кто участвует в этой борьбе, заявил Дир. Зампресс-секретаря отметил, что Белый Дом хочет работать с конгрессом, но показания будут даваться в подходящее время.