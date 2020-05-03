В США для испытаний отобраны 14 вакцин против коронавируса

В США исследователи отобрали для тестирования 14 образцов вакцины против коронавируса. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации президента страны.

По данным телеканала, 14 наиболее перспективных вариантов выбрали из 93 образцов, которые предоставили более 80 фармацевтических компаний. Они будут участвовать в дальнейших испытаниях в рамках проекта администрации Трампа по ускорению создания вакцины «Запредельная скорость» (Warp Speed).

NBC отмечает, что клинические испытания начнутся в этом месяце. По словам властей, передает телеканал, в результате человечество может получить три-четыре вакцины для широкого использования.

Научные и производственные усилия для ускорения разработки вакцины, напоминает NBC, стоят «несколько миллиардов долларов».

Bloomberg 29 апреля сообщал, что администрация президента разрабатывает проект, который должен ускорить производство и появление на рынке вакцины от COVID-19. Он позволит сократить время на разработку лекарства до восьми месяцев и представить его до конца 2020 года, а не через 12–18 месяцев, как предполагалось до этого.

Проект должен объединить усилия частных фармацевтических компаний, государственных и военных учреждений. В частности, исследователи ускорят тестирование вакцин на животных. Раздельные клинические испытания каждого исследовательского центра объединят в одно большое тестирование. Главной целью проекта является производство 300 млн доз вакцины к январю 2021 года.