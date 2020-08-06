Зеленский сменил главу военной разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на пост начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. Соответствующий документ разместила пресс-служба главы государства.

В офисе Зеленского назначение Буданова объяснили «необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности».

Ранее Буданов был офицером ГУ разведки. Других деталей его биографии не называется, передает РБК.