Последнее обновление: 06.08.2020 14:27

Зеленский сменил главу военной разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на пост начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. Соответствующий документ разместила пресс-служба главы государства.

В офисе Зеленского назначение Буданова объяснили «необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности».

Ранее Буданов был офицером ГУ разведки. Других деталей его биографии не называется, передает РБК.

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