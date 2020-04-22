Последнее обновление: 22.04.2020 17:07

Цены на нефть растут после приказа Трампа топить иранские корабли

Цены на нефть прервали падение и перешли к резкому росту на торгах в среду на фоне решения президента Дональда Трампа наносить удары по иранским военным кораблям в случае их опасного приближения к американскому флоту.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent, утром падавшая до 15,99 доллара за баррель, минимума с 1999 года, на 16:44 подскочила до $22,04 за баррель.

Фьючерсы на WTI, которые в понедельник шокировали мировой рынок котировками ниже нуля, торгуются по $15,31 доллара за бочку, прибавляя 15,3% относительно вторника и 32,32% - понедельника.

В среду Трамп сообщил, что дал команду военному-морскому флоту открывать огонь на поражение по кораблям Корпуса стражей исламской революции, если те «терроризируют» американских военных, патрулирующих в том числе нефтяные артерии в Персидском заливе и Оманском проливе, передает ТАСС.

Как отмечает Reuters, на прошлой неделе американский флот зафиксировал 11 случаев опасного сближения с иранскими военными судами. О своем решении Трамп спустя несколько часов после того, как КСИР сообщил о запуске в космос первого иранского военного спутника.

В то время как фьючерсные цены на нефть идут вверх, физические поставки по-прежнему стоят заметно дешевле на спот-рынке. Во вторник цена российского сорта Urals в Европе, по данным Thomson Reuters, опускалась до 8,5 доллара - уровня 1998 года, когда Россия объявила дефолт.

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