Белый дом счел нелепой резолюцию о полномочиях Трампа по Ирану

Белый дом раскритиковал принятие Палатой представителей резолюции, которая ограничивает военные полномочия президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану.

В заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли сказано, что президент имеет право и обязан защищать нацию от терроризма, передает РБК со ссылкой на NPR.

«Эта резолюция Палаты представителей пытается подорвать способность Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его доверенных лиц и пытается помешать президентской власти защищать Америку и наши интересы в регионе от постоянных угроз», — сказал Гидли.

Он назвал действия конгрессменов ошибочными, а принятие резолюции — нелепым решением. «Просто еще один политический шаг, потому что он не имеет обязательной силы и не имеет силы закона», — добавил представитель Белого дома.

В заявлении отмечается, что решение Трампа нанести удар по иранскому генералу Касему Сулеймани, которого Вашингтон называет одним из главных террористов, было правильным, оно было санкционировано в соответствии с конституционными полномочиями президента как верховного главнокомандующего.

В ночь на пятницу Палата представителей одобрила имеющую рекомендательный характер резолюцию, предлагающую ограничить право президента США в одностороннем порядке применять военные действия в отношении Ирана. Документ был принят 224 голосами, против высказались 194 члена палаты представителей. Далее резолюция отправится на одобрение в сенат.

Сулеймани был ликвидирован в результате ракетного удара 3 января. В США сообщили, что операцию провели по приказу Трампа. Иран обещал принять ответные меры, а президент США предупредил, что в таком случае удар будет нанесен по 52 целям в Иране.

В ответ на убийство Сулеймани Тегеран атаковал военную базу в Ираке, которой пользовались американцы. Иранские СМИ писали, что погибли 80 человек; Трамп заверял, что никто из американцев не пострадал. В ходе обращения к нации президент США не стал угрожать Ирану военным ответом, пообещав ввести новые санкции.

СМИ, в частности газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Тегеран намеренно нанес удар таким образом, чтобы ущерб был минимальным. Собеседники издания считают, что так Иран «сохранил лицо», а обе стороны избежали ситуации на грани войны. Командующий Военно-космическими войсками КСИР генерал Амир-Али Хаджизаде говорил, что целью операции было не убить людей, а ударить по «военной машине» и командным центрам американцев.