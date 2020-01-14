Генпрокурор США признал право Трампа на ликвидацию Сулеймани

У президента США Дональда Трампа было право на ликвидацию руководителя элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр.

По его словам, Сулеймани был законной целью нападения, а удар по нему был законным актом самозащиты. Барр добавил, что Белый дом консультировался с его ведомством перед тем, как провести операцию, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Сулеймани ликвидировали в результате ракетной атаки в Ираке 3 января. Трамп говорил, генерал КСИР планировал нападения на американских военных и хотел взорвать посольство США. Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что информации о том, где и когда именно Сулеймани должен был атаковать, у Вашингтона не было, однако угроза, исходившая от иранского генерала, была реальной.

По данным NBC, Трамп согласился провести операцию по ликвидации главы элитного подразделения КСИР еще в июне 2019 года, однако поставил условие — Сулеймани должен умереть только в том случае, если из-за него погиб хотя бы один гражданин США. В декабре прошлого года американский гражданский служащий погиб в результате обстрела шиитскими боевиками базы в Ираке.