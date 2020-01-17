Последнее обновление: 17.01.2020 09:48

В Ираке пострадали 11 американских военных после ракетного удара Ирана

В результате ракетного удара со стороны Ирана по американской базе в Иране 8 января пострадали 11 военных США. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на собственные источники.

На этой неделе американцев эвакуировали для госпитализации в больницы Кувейта и Германии с подозрениями черепно-мозговых травм.

В то же время в военном командовании США отметили, что во время обстрела ни один американский военнослужащий не погиб.

Как сообщалось, в ночь на 8 января Иран осуществил ракетный удар по американским военным объектам в Ираке в ответ на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

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