Сенат одобрил ограничение прав Трампа по силовым акциям против Ирана

Сенат США одобрил резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном.

Как сообщает Reuters со ссылкой на итоги голосования, в поддержку документа высказались 55 сенаторов. Против инициативы проголосовали 45 законодателей.

Резолюцию поддержали не только демократы, но и часть республиканцев. В соответствии с документом глава государства не может начать операцию против Ирана до тех пор, пока администрация не получит на это разрешение конгресса либо не произойдет «неминуемая атака на Соединенные Штаты».

Трамп пообещал наложить вето на резолюцию. 10 января аналогичную резолюцию, которая запрещает президенту вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса, утвердила палата представителей, она носила рекомендательный характер.