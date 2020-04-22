Число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6592 человек

В Украине на 9:00 22 апреля зафиксированы 6592 случаев заражения коронавирусом. За сутки число зараженных выросло на 467 случаев.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6 592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава Украины.

По данным ЦОЗ, на утро 22 апреля на амбулаторном лечении 4 466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2 126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, детализировали данные в ЦОЗ