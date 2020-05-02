Число случаев заражения в Украине выросло до 11,4 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом в Украине за сутки выросло на 550 и достигло 11411 человек. С начала эпидемии в Украине в результате заражения коронавирусом умерли 279 человек.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава Украины.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 мая 2020 года в Центр поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31043 сообщения о подозрении на COVID-19", - отмечается в сообщении.