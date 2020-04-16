В Украине за сутки было зафиксировано 397 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксирован 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

По данным ведомства, 116 человек умерли, 186 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 397 новых случаев заражения коронавирусом.

"Заболели COVID-19 за последние сутки 397 человек, из них - 29 детей и 104 медицинских работника. Госпитализированы 87 человек, из них - 3 детей и 12 медицинских работников. Выздоровели 43 человека, из них - один медицинский работник. Умерли за сутки 8 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за последние сутки проведено 4475 тестирований.