Последнее обновление: 20.04.2020 11:54

Число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 5710 человек

За прошедшие сутки в Украине 261 человек заразился коронавирусом, общее количество случаев заражения в стране выросло до 5710 человек.

«За прошедшие сутки заболел 261 человек, из них 16 детей и 43 медицинских работника. Были госпитализированы 78 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев, но хорошая новость - 12 пациентов выздоровели», - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По данным Минздрава Украины, всего с начала эпидемии в Украине заболели 5710 человек, в том числе 374 ребенка и 1074 медицинских работника, 359 человек выздоровели, 151 - умер.

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