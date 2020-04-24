Украина продлевает сроки ограничения работы пунктов пропуска

Украина до 11 мая продлила ограничительные меры в работе пунктов пропуска в целях противодействия распространению коронавируса.

С 7 апреля Украина прекратила пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком. Граждане Украины могут возвращаться домой только на автотранспорте через пункты пропуска: «Доманово» (с белорусской стороны – «Мокраны»), «Выступовичи» («Новая Рудня»), «Славутич» («Комарин»), «Новые Яриловичи» («Новая Гута»), «Сеньковка» («Веселовка»).

В то же время в белорусских пунктах пропуска ограничений по выезду граждан Украины нет, сообщает Госпогранкомитет РБ