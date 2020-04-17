В Украине зафиксированы 4662 случая заражения коронавирусом

В Украине на 9 часов 17 апреля зафиксированы 4662 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки зафиксирован 501 новый случай заболевания - рекордный суточный прирост.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай", - сообщил Минздрав Украины.

По данным ведомства, на амбулаторном лечении находится 3051 пациент. Всего госпитализированы 1611 человек, из них 73 ребенка.

С начала эпидемии в Украине коронавирусом заболело 879 медиков, из которых 42 выздоровели.