В Украине количество зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч человек

В Украине по состоянию на утро 30 апреля зафиксировано 10406 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Умер 261 чеорвек, 1238 пациентов выздоровели.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава УКраины, за сутки было зафиксировано 540 новых случаев заражения коронавирусом.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 года в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщение о подозрении на коронавирус.