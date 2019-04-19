Последнее обновление: 19.04.2019 13:03

Цены на нефть растут из-за сокращения поставок

Фьючерсы на нефть выросли в пятницу на фоне падения экспорта из Саудовской Аравии, де-факто лидера ОПЕК. Цену “черного золота” также поддержало снижение запасов в США.

Фьючерсы на Brent выросли на 35 центов до $71,97 за баррель. За неделю цена на Brent увеличилась на 0,6 процента. После закрытия биржи цена выросла ещё на 4 цента до $72,01 за баррель.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI выросли на 24 цента до $64,00 за баррель. За неделю цена на увеличилась на 0,2 процента.

Многие финансовые рынки будут закрыты в Страстную пятницу.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии сократился в феврале на 277.000 баррелей до чуть менее 7 миллионов баррелей в сутки, по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Совместной информационной инициативы международных организаций по нефти (JODI).

Запасы нефти, бензина и дистиллятов в США снизились за неделю, показали в среду данные EIA.

Рост цен на нефть в четверг сдерживался повышением курса доллара США.

“Значительное укрепление доллара, особенно по отношению к евро, имело тенденцию ограничивать покупательский интерес”, - написал президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш.

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