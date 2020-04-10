На Украине число случаев заражения коронавирусом превысило 2 тыс.

Количество случаев коронавируса на Украине за сутки увеличилось с 1892 до 2203, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Украны.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 10 апреля на Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Летальных - 69, 61 пациент выздоровел", - сказано в сообщении.

За последние сутки зафиксировано рекордное число случаев заражения - 311, накануне их было 224.

Наибольшее число случаев коронавируса в целом зафиксировано в Черновицкой области - 366, в Киеве - 348, в Ивано-Франковской области - 254, в Тернопольской - 196, в Киевской - 140 и в Винницкой - 119. В остальных регионах Украины зарегистрировано за сутки менее сотни случаев в каждом. Единственным регионом в стране, где коронавирус не обнаружен, остается Николаевская область.