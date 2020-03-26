Минздрав Украины прочит резкий рост заражений коронавирусом в стране

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что сейчас в стране стремительно распространяется эпидемия коронавирусной инфекции.

«Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый – это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать. Второй – это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, чего не удается в Европе. Третий столп борьбы – это госпитальный, или этап лечения», – заявил Емец, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава Украины.

Министр признал, что система здравоохранения Украины к этому не готова.

«Специалисты контроля над эпидемией, вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи и другими службами еще могут остановить тотальное распространение инфекции. На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни. Много лет подряд украинскую медицину разрушали и разрушили почти дотла», – отметил Емец.

Министр предлагает создать при Минздраве Украины единый оперативный штаб противодействия коронавирусу.

«Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно. Несмотря на то, что наша страна уже вступила в усиленную стадию борьбы с коронавирусом, кое-кто намеренно создает препятствия в работе министерства. Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинцев. Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим», – добавил министр.

В Украине зафиксированы 145 случаев заражения коронавирусом.