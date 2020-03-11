Власти Киева запретили массовые мероприятия, закрыли школы до конца марта

Власти украинской столицы решили с 12 марта временно ограничить массовые мероприятия и приостановить занятия в учебных заведениях, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города”, - написал Кличко в фейсбук.

В частности, будут приостановлены занятия в школах и вузах, работа детских садов. Предварительно, ограничения продлятся до конца марта, сказал он, передает Reuters.

“Также ограничиваем проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий”, - написал Кличко.

По его словам, должны быть также закрыты развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-моллах.

Первый и пока единственный случай коронавируса был зарегистрирован на Украине 3 марта в Черновицкой области на западе страны.