Последнее обновление: 16.04.2020 10:01

Saudi Aramco опровергла информацию об отсрочке платежей для покупателей нефти

Saudi Aramco не вводила специальных условий для покупателей ее нефти по отсрочке платежа, говорится в сообщении компании.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что Aramco не только предоставляет скидки клиентам на нефть, но и готова отсрочить поступление платежа.

«Вопреки недавнему сообщению в СМИ, Aramco не делала никаких предложений о продлении сроков оплаты при продаже нефти», - говорится в заявлении.

Как сообщало агентство со ссылкой на источники, Saudi Aramco предложила нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе возможность отсрочить платежи за поставку нефти на срок до 90 дней, поскольку НПЗ испытывают трудности на фоне сокращения спроса на нефтепродукты, передает ТАСС.

При этом, по словам источников, такие меры также рассматриваются как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке.

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