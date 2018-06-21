Саудовская Аравия в апреле увеличила экспорт нефти на 2,7% - до 7,312 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,122 млн б/с в марте, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

При этом показатель поднялся на 4,4% относительно апреля 2017 года.

Добыча нефти сократилась на 0,4% - до 9,868 млн б/с с 9,907 млн б/с в марте. В годовом выражении показатель уменьшился на 0,8%.

Ирак снизил экспорт нефти на 3,7% относительно марта - до 3,636 млн б/с. К апрелю 2017 года сокращение составило 3,1%. Добыча в стране не менялась по итогам четвертого месяца подряд - 4,36 млн б/с, по сравнению с апрелем прошлого года она уменьшилась на 3,8%.

В Иране в позапрошлом месяце было добыто 3,804 млн б/с против 3,806 млн б/с в марте и 3,862 млн б/с в апреле 2017 года. Экспорт составил 2,118 млн б/с против 2,1 млн б/с в марте и год назад.

Производство нефти в Венесуэле продолжает снижаться: в апреле оно составило 1,505 млн б/с по сравнению с 1,509 млн б/с в предыдущий месяц. Год назад показатель составлял 2,203 млн б/с.

В Нигерии добыча в апреле увеличилась до 1,965 млн б/с против 1,945 млн б/с месяцем ранее, экспорт составил 1,794 млн б/с против 1,913 млн б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, в апреле США увеличили добычу нефти до 10,588 млн б/с по сравнению с 10,474 млн б/с в предшествующий месяц. При этом в годовом выражении показатель подскочил на 15,9%.

Экспорт американской нефти повысился до 1,904 млн б/с против 1,671 млн б/с в марте.