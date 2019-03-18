С.Аравия снизила экспорт нефти в январе до 7,254 млн барр/сут

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе снизился до 7,254 миллиона баррелей в сутки с 7,687 миллиона баррелей в сутки в декабре, показали официальные данные в понедельник.

Добыча нефти Саудовской Аравией, являющейся крупнейшим производителем в ОПЕК, составила 10,243 миллиона баррелей в сутки, что на 0,4 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в декабре.

Запасы нефти в королевстве в январе сократились на 4,542 миллиона баррелей до 200,834 миллиона баррелей.

Спрос на нефтепродукты в Саудовской Аравии в январе вырос на 0,034 миллиона баррелей в сутки до 2,073 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефтепродуктов снизился на 0,497 миллиона баррелей в сутки до 1,616 миллиона баррелей в сутки.

Эр-Рияд и другие члены ОПЕК ежемесячно предоставляют данные об экспорте Совместной информационной инициативе международных организаций по нефти (JODI), которая публикует их на своем сайте.