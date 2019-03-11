Саудовская Аравия снизит экспорт нефти в апреле - чиновник

Саудовская Аравия планирует сократить экспорт нефти в апреле до менее чем 7 миллионов баррелей в сутки, в то же время поддерживая добычу “существенно ниже” 10 миллионов баррелей в сутки в попытке ликвидировать профицит сырья на рынке и поддержать цены, сказал саудовский чиновник в понедельник.

Поставки нефти госкомпанией Saudi Aramco в апреле будут на 635.000 баррелей в сутки ниже уровня, запрашиваемого клиентами, сказал саудовский чиновник.

“Несмотря на очень активный спрос на морские поставки со стороны международных потребителей, превышающий 7,6 миллиона баррелей в сутки, клиентам было выделено менее 7 миллионов баррелей в сутки”, - сказал чиновник.

Экспорт нефти в марте также будет ниже 7 миллионов баррелей в сутки, добавил он.

Апрельское сокращение поставок “позволит удерживать добычу существенно ниже 10 миллионов баррелей в сутки в апреле”, - сказал чиновник, добавив, что этот показатель также ниже отметки в 10,311 миллиона баррелей в сутки, целевого показателя добычи Саудовской Аравии в рамках соглашения о сокращении производства.

ОПЕК и ряд других экспортеров, включая Россию, в декабре договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки начиная с января.

“Саудовская Аравия демонстрирует исключительную приверженность ускорению восстановления баланса на рынке”, - сказал саудовский чиновник, добавив, что королевство ожидает аналогичного вклада от всех других участников пакта ОПЕК+.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в воскресенье, что добыча нефти в стране в марте составила 9,8 миллиона баррелей в сутки и что Саудовская Аравия, крупнейший нефтепроизводитель ОПЕК, планирует поддерживать аналогичный уровень добычи в апреле.

Добыча нефти Саудовской Аравии в феврале снизилась до 10,136 миллиона баррелей в сутки с 10,24 миллиона баррелей в сутки в январе, сказал Рейтер саудовский отраслевой источник в пятницу.