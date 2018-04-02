В январе Саудовская Аравия на 1,8% увеличила экспорт нефти

Саудовская Аравия в январе увеличила экспорт нефти на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем до 7,170 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,045 млн б/с в декабре, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). При этом показатель упал на 7% относительно января 2017 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией осталась практически стабильной: в январе она подросла до 9,983 млн б/с с 9,980 млн б/с в декабре. В годовом выражении добыча увеличилась на 2,4%, свидетельствуют данные JODI.

Ирак сократил экспорт нефти в январе на 2,1% относительно предыдущего месяца - до 3,757 млн б/с. К тому же месяцу 2017 года падение составило 3,2%. Добыча в стране почти не изменилась и составила 4,36 млн б/с, по сравнению с январем прошлого года показатель уменьшился на 5,8%.

Производство нефти в Венесуэле в первый месяц 2018 года выросло впервые за 7 месяцев - на 9,1% - до 1,769 млн б/с. В январе прошлого года показатель составлял 2,262 млн б/с.

В Нигерии добыча выросла до 1,997 млн б/с по сравнению с 1,936 млн б/с в декабре, экспорт - до 1,960 млн б/с с 1,605 млн б/с.

США, согласно предварительным оценкам JODI, в январе снизили добычу нефти до 9,881 млн б/с по сравнению c 9,949 млн б/с в предшествующий месяц. При этом рост в годовом выражении составил 12%.

Экспорт американской нефти уменьшился до 1,379 млн б/с против 1,515 млн б/с в декабре