Последнее обновление: 30.03.2020 10:30

Трамп ожидает пик смертности от COVID-19 в США через две недели

Пик смертности от коронавирусной инфекции в США, вероятно, наступит через две недели, заявил на пресс-конференции в понедельник, 30 марта, президент США Дональд Трамп. Он также объявил, что ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса продлеваются в стране до 30 апреля.

По словам Трампа, количество смертей от COVID-19 в США должно начать снижаться после 12 апреля. Президент подчеркнул важность того, чтобы все жители следовали рекомендациям врачей. "Ничто не может быть хуже, чем объявить победу до того, как победил", - заявил Дональд Трамп. По его прогнозам, страна "начнет восстанавливаться" к 1 июня, передает DW.

Дональд Трамп считает, что если коронавирус унесет жизни не более 100 тысяч жителей США, то действия властей можно будет назвать успешными, хотя "это ужасное число". Если бы власти не предпринимали никаких действий, то число жертв могло бы достичь 2,2 млн человек, напомнил Трамп.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс считает, что даже при сохранении нынешних мер число жертв может составить от 80 до 160 тысяч человек. При наихудшем развитии из-за коронавируса могут погибнуть более 200 тысяч жителей США.

В настоящий момент США лидируют по количеству инфицированных коронавирусом.

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