Азербайджан сократит добычу на 164 тыс. баррелей по новой сделке ОПЕК+

Азербайджан в рамках нового соглашения ОПЕК+ обязуется сокращать суточную добычу нефти в мае-июне на 164 тыс. баррелей - до 554 тыс. баррелей.

«В рамках нового соглашения Азербайджан сократит суточную добычу нефти на 164 тыс. баррелей от уровня октября 2018 года. Таким образом, с 1 мая по 1 июля суточная добыча нефти в Азербайджане будет регулироваться в соответствии с согласованной квотой. В этот период Азербайджан должен сохранять суточную добычу в объеме 554 тыс. баррелей», - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, передает ТАСС.

В июле - декабре 2020 года Азербайджан, согласно новому соглашению, должен будет сократить добычу на 131 тыс. б/с от уровня октября 2018 года - до 587 тыс. б/с, а с 2021 года по апрель 2022 года - на 98 тыс. б/с - до 620 тыс. б/с.

В четверг страны ОПЕК+ в ходе видеоконференции обсуждали ситуацию на рынке и сокращение добычи нефти. Как следует из проекта соглашения ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС, совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей в сутки - с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки.