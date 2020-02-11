Азербайджан в январе снизил суточную добычу нефти до 769 тыс. баррелей

Азербайджан в январе 2020 года снизил суточную добычу нефти до 769 тыс. баррелей против 771 тыс. баррелей в декабре, выполнив обязательства, взятые в рамках ОПЕК+.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго страны, передает ТАСС.

По данным министерства, 678 тыс. баррелей в сутки из добытого объема приходились на нефть, 91 тыс. баррелей - на конденсат. Экспорт составлял 540 тыс. баррелей нефти и 87 тыс. баррелей конденсата.

«Министерство энергетики Азербайджана представило данные о суточной добыче нефти в январе в техническую комиссию совместного мониторингового комитета ОПЕК+», - говорится в сообщении.

7 декабря 2018 г. на встрече министров энергетики стран, входящих и не входящих в ОПЕК+, было достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей. Азербайджан обязался в рамках данного соглашения сократить суточную добычу на 20 тыс. баррелей от уровня добычи в сентябре 2018 г. (796 тыс. баррелей), то есть до 776 тыс. баррелей. Азербайджан также поддержал решение о продлении сделки ОПЕК+ на девять месяцев, принятое в начале июля 2019 г. в Вене.

Согласно новому соглашению в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в первом квартале 2020 г. еще на 500 тыс. баррелей, Азербайджан с января обязался снизить суточную добычу до 769 тыс. баррелей.