Азербайджан готов взять новые обязательства для стабилизации нефтяного рынка

Азербайджан готов и дальше поддерживать процесс регулирования глобального нефтяного рынка и взять на себя новые обязательства.

Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Минэнерго республики.

«Азербайджан как страна, сыгравшая важную роль в создании формата ОПЕК+ и выполнении его решений, готов и дальше поддерживать процесс регулирования нефтяного рынка, взять на себя новые обязательства», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что азербайджанская сторона призывает все нефтяные страны выступить на предстоящей министерской встрече в формате ОПЕК+ с единых позиций и вместе поддержать нефтяной рынок, передает ТАСС.

В Баку убеждены, что нынешние проблемы на рынке нефти негативно влияют не только на страны ОПЕК+, но и на государства вне этого формата. «Поэтому считаем, что для создания постепенного баланса на нефтяном рынке в этом процессе должны участвовать и страны, не входящие в формат ОПЕК+. Если сотрудничество стран ОПЕК и «не ОПЕК» в широком формате состоится, то впервые в истории сформируется новая модель решения и может быть создан новый, более эффективный и справедливый механизм регулирования, что приведет к сбалансированности и стабильности цен на рынке», - говорится в сообщении.

В Минэнерго также подчеркнули, что солидарность и сотрудничество производителей нефти является «единственным путем решения в ситуации, когда нефтяной рынок не поддерживается экономическими факторами».

Созвать встречу ОПЕК+ в видеоформате для обсуждения возможных решений по рынку нефти