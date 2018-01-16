Азербайджан сократил добычу нефти в 2017 году на 5,8%

Азербайджан в 2017 году сократил добычу нефти и газового конденсата до 38,688 миллиона тонн с 41,034 миллиона тонн в предыдущем году, сообщила Госнефтекомпания Азербайджана во вторник.

В прошлом году Азербайджан сократил добычу природного газа до 28,597 миллиарда кубометров с 29,367 миллиарда кубометров в 2016 году.

Правительство Азербайджана прогнозирует добычу нефти в 2018 году в объеме 37,534 миллиона тонн, а газа - 30,498 миллиарда кубометров.

Правительство прогнозировала снижение добычи нефти в 2017 году до 38,372 миллиона тонн, что связано с сокращением производства на месторождениях Азери-Чыраг-Гюнешли, на которые приходится 75 процентов добычи страны.