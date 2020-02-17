Добыча нефти в Азербайджане в январе 2020 года снизилась на 3,8% по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. и составила 3,206 млн т, добыча газа выросла на 14,2%, до 3,496 млрд куб. м, сообщил в понедельник Госкомстат республики.

При этом объем добычи товарной нефти составил 3,202 млн т (снижение на 3,8%), товарного газа - 2,413 млрд куб. м (рост на 21,1%), передает ТАСС.

В 2019 г. в Азербайджане добыто 37,5 млн т нефти и 35,6 млрд куб. м газа. Правительство прогнозирует объемы добычи нефти в 2020 г. на уровне 37,7 млн т, газа - 40,2 млрд куб. м.

Азербайджан в декабре 2016 года присоединился к соглашению о сокращении добычи нефти в числе 11 стран, не входящих в ОПЕК. В рамках соглашения азербайджанская сторона обязалась снизить добычу нефти на 35 тыс. баррелей в сутки. 7 декабря 2018 года на встрече министров энергетики стран, входящих и не входящих в ОПЕК, было достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей.

Азербайджан обязался в рамках данного соглашения сократить с 1 января 2019 года суточную добычу на 20 тыс. баррелей от уровня добычи в сентябре 2018 года (796 тыс. баррелей), то есть до 776 тыс. баррелей. Согласно новому соглашению в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в первом квартале 2020 года еще на 500 тыс. баррелей, Азербайджан с января текущего года принял обязательство снизить суточную добычу до 769 тыс. баррелей.