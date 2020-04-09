В Беларуси введен режим обязательной самоизоляции

Правительство Беларуси свои постановлением №208 от 8 апреля 2020 года ввело на всей территории страны обязательный для исполнения режим самоизоляции «в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной коронавирусом».

Согласно документу, самоизолироваться обязаны граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие инфекцию COVID-19; относящиеся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19 в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта либо к контактам второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов на период наличия симптомов.

К симптомам правительство отнесло кашель, боль в горле, одышку, повышение температуры тела.

Критерии отнесения граждан к лицам, имеющим указанные контакты первого и второго уровня, устанавливаются Министерством здравоохранения. Факт наличия у гражданина контакта и его уровень должны быть подтверждены должностными лицами органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, государственных органов, осуществляющих управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Подлежащему самоизоляции гражданину вручается требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

Находящимся в самоизоляции гражданам, на которых распространяется государственное социальное страхование и за них, а также ими самими в предусмотренных законодательством о государственном социальном страховании случаях уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на социальное страхование, выдается листок нетрудоспособности на период пребывания в самоизоляции.

«В случае нарушения гражданином требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50 процентов от пособия, исчисленного в соответствии с законодательством», - говорится в документе.

Граждане, находящиеся в самоизоляции, обязаны не покидать места проживания (пребывания), в том числе не посещать места работы (учебы), объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением посещения ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров и выноса бытовых отходов в ближайшее место сбора отходов.

При выходе из жилого помещения в разрешенных случаях самоизолированные обязаны использовать маску и не допускать контактов с другими лицами.

Граждане, находящиеся в самоизоляции, также обязаны уведомить нанимателя о причине отсутствия на работе; исключать пользование услугами, предполагающими контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги требуются для обеспечения безопасности жизнедеятельности.

В случае ухудшения состояния здоровья (повышение температуры тела до 37 °C и выше, появление кашля, одышки) самоизолированные должны обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону 103 или отправив SMS-сообщение, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.

«Нарушение требований о самоизоляции, установленных настоящим постановлением, влечет ответственность в соответствии с законодательными актами», - отмечается в документе.

Режим обязательной самоизоляции действует до особого решения правительства Беларуси.