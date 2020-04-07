Последнее обновление: 07.04.2020 12:10

Более 150 тыс. белорусов подписали петицию за введение карантина

Более 150 тыс. белорусов уже поставили свои подписи под петицией ко Всемирной организации здравоохранения, призывающей к введению карантина в синеокой.

«Эта петиция как крик души. Нам срочно нужно ввести карантин. Мы требуем карантин. Мы хотим жить!», - говорится в петиции, которая была размещена 1 апреля на сайте change.org.

«… вирус распространяется с огромной скоростью и дабы предотвратить ужасные последствия мы все должны оставаться дома, наши родные должны оставаться дома», - отмечается в петиции.

Как сообщалось, 7 апреля в Беларусь прибудет миссия экспертов ВОЗ для оценки действий белорусских медиков и мониторинга ситуации с коронавирусом.

По данным Минздрава РБ на 6 апреля число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 700, число смертей выросло до 13.

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