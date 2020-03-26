В Беларуси введен 14-дневный карантин для возвращающихся в страну граждан

Правительство Беларуси утвердило комплекс мер по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом, следует из постановления №171 от 25 марта 2020 года.

Согласно документу, лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны находиться в самоизоляции в домашних условиях и до истечения срока изоляции не подлежат последующему пропуску через госграницу.

Требование 14-дневной самоизоляции не распространяется на сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в Республике Беларусь и аккредитованных по совместительству с резиденциями в других странах, международных организаций и их представительств, расположенных на территории Республики Беларусь, а также членов их семей; глав и членов официальных делегаций; водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов; членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения; иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь для возвращения к месту жительства.

Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, а также правила поведения в период самоизоляции определяются Министерством здравоохранения РБ.

«Водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через Беларусь, в том числе с территории Российской Федерации в государства – члены Европейского союза и Украину, между двумя пунктами пересечения Государственной границы Республики Беларусь в местах, установленных законодательством, обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств, согласно утвержденному этим же постановлением перечню дорог и специализированных мест», - говорится в официальном комментарии к документу.

При этом, водители, выполняющие транзитные перевозки, «обязаны покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию, за исключением случаев, когда невозможность соблюдения указанного срока обусловлена аварией (поломкой) транспортного средства, а также разгрузкой, перегрузкой (перевалкой) груза, заменой транспортного средства, если это предусмотрено условиями договора автомобильной перевозки и указано в транспортных документах».

В случае необходимости осуществления названных операций допускается отклонение от республиканской автомобильной дороги, указанной в перечне дорог и специализированных мест. Операции должны быть осуществлены в минимальные сроки.

В период остановки (стоянки) водители, выполняющие транзитные перевозки, не должны покидать территорию пунктов остановки (стоянки) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств согласно перечню дорог и специализированных мест.

Министерству транспорта и коммуникаций поручено обеспечить тиражирование карты республиканских автомобильных дорог и пунктов остановки (стоянки) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств, содержащей сведения, указанные в перечне дорог и специализированных мест, на русском и английском языках для передачи государственным органам, осуществляющим таможенный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь; обеспечить размещение перечня дорог и специализированных мест на его официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет; организовать установку информационных щитов с указанной картой на въездах в Республику Беларусь.

Правительство также поручило ГТК и Транспортной инспекции организовать вручение водителям, выполняющим транзитные автомобильные перевозки грузов, требований по утвержденной этим же постановлением форме, и ознакомление с ними.

«Данные требования оформляются в двух экземплярах, один из которых вручается водителю либо прикрепляется к транспортному документу, второй остается в делах таможенного органа или Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций», - отмечается сообщении.

Государственному таможенному комитету поручено обеспечить установление срока таможенного транзита до конечного пункта назначения с учетом требований настоящего постановления.

Министерству здравоохранения совместно с облисполкомами организовать необходимо контроль за проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в пунктах остановки (стоянки) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств согласно перечню дорог и специализированных мест.

Облисполкомам совместно с Белорусским государственным концерном по нефти и химии поручено принять необходимые меры по обеспечению персонала, осуществляющего свои функции в пунктах остановки (стоянки) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств, указанных в перечне дорог и специализированных мест, средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и контролю выполнения рекомендаций Министерства здравоохранения.

За неисполнение требований настоящего постановления прибывшие лица, а также водители, выполняющие транзитные перевозки, несут ответственность, предусмотренную законодательством.

Министерству иностранных дел необходимо информировать по дипломатическим каналам иностранные государства о принятии настоящего постановления.