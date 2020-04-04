Последнее обновление: 04.04.2020 13:16

Беларусь передала России сведения о 90 тыс. невыездных белорусов

МВД Беларуси передало России более 90 тысяч записей о гражданах Республики Беларусь, в отношении которых действуют ограничения на выезд.

Об этом сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Обмен данными о невыездных проводится в рамках реализации межправительственных соглашений Беларуси и России об обмене сведениями о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд.

Бегун отметил, что формирование общего списка граждан, право на выезд которых ограничено, необходимо для недопущения выезда таких лиц в третьи страны и предотвращения угрозы национальной и общественной безопасности Союзного государства.

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