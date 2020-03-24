Последнее обновление: 24.03.2020 13:10

Беларусь и Россия сформируют единую базу невыездных к 1 апреля

Беларусь и Россия сформируют единую базу невыездных граждан до 1 апреля, сообщил сегодня глава Департамента по гражданству и миграции МВД РБ Алексей Бегун.

«Эта работа к 1 апреля должна быть завершена», - сообщил Бегун.

«Мы получили отдельный список в отношении тех лиц, право выезда которых с территории России ограничено. Сейчас интегрируем эти сведения с российскими и белорусскими банками данных. И начали отправку соответствующих сведений в Россию», - пояснил глава департамента, добавив, что Россия передала сведения о 3 тыс. невыездных граждан.

Бегун также сообщил, что стороны договорились о том, что на исключение данных о человеке из списка должно уходит не более суток.

"Если это не выходной день, то мы предполагаем, что для этого потребуются одни сутки", - сказал Бегун.

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