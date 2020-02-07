Россия и Беларусь сформируют общий список невыездных к 1 марта

Министерства внутренних дел Беларуси и России к 1 марта этого года намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан.

Об этом сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун по итогам заседания межведомственной группы двух стран, передает БелТА.

"Также достигнута договоренность о подготовке общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан", - сказал Алексей Бегун.

Стороны обсудили вопросы подготовки миграционных служб к чемпионату мира по хоккею в 2021 году в Минске и матчей чемпионата Европы по футболу этого года в Санкт-Петербурге.

"Возможно, позже заключим так называемое спортивное соглашение. Оно позволит гражданам третьих стран осуществлять транзит через территорию России и Беларуси для участия в международных мероприятиях", - сообщил в свою очередь замначальника главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко.

По его словам, сейчас в высокой степени готовности находится проект концепции миграционной политики Союзного государства. Соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства. По крайней мере, иностранцы смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом.