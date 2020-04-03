Минфин РФ объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле

Продажи иностранной валюты Минфином России с 7 апреля по 12 мая, составят в рублевом эквиваленте 77,8 млрд руб., то есть около $1 млрд, сообщил Минфин РФ.

Недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета от цен на нефть ниже базовой ($42,4 за баррель Urals) оцениваются на ближайший месяц в 55,8 млрд руб. С учетом корректировки на уточненный объем нефтегазовых доходов в марте (минус 20 млрд руб.) запланированный объем продаж валюты на открытом рынке составит 77,8 млрд, или 3,5 млрд руб. ежедневно, передает РБК.

Недополученные нефтегазовые доходы в апреле определялись исходя из фактически сложившихся котировок Urals в марте (в среднем $29,2 за баррель) и прогнозного объема добычи и экспорта нефти, нефтепродуктов, газа в апреле.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что выпадающие доходы федерального бюджета на 2020 год составят, по оценке Минфина, 3–4 трлн руб. Но апрельская оценка выпадающих нефтегазовых доходов подразумевает гораздо меньший объем (менее 1 трлн руб. на весь год).