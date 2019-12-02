Глава ЦБ РФ назвала причины укрепления российского рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в воскресенье заявила, что с начала этого года российский рубль сохраняет одну из лучших динамик на развивающихся рынках. К доллару российская валюта с января выросла на 8,5%, к евро — почти на 11%.

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.

«Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», - пояснила глава ЦБ, передает РИА Новости.

Она добавила, что в условиях санкций и постоянных дискуссий о новых ограничениях Банк России старается быть более осмотрительным и просчитывает в том числе рисковый сценарий. «Для того чтобы наилучшим образом противостоять возможному давлению санкций, смотрим на разные аспекты финансовой стабильности — для того чтобы быть все время наготове», — сказала Набиуллина.