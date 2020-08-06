Центробанк России согласился на поэтапную отмену репатриации экспортной выручки

Российский Центробанк отправил правительству свои предложения о поэтапной отмене репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятии ограничений на её зачисление на зарубежные счета экспортёров, сообщил регулятор в четверг.

“Предложения направлены в правительство”, - сообщил Центробанк в четверг.

Ранее Минфин был основным идеологом заметного ослабления валютного контроля, а Центробанк выступал за более осторожный подход к отмене регулирования, передает Reuters.

Центробанк не раскрыл суть своих предложений и этапы отмены репатриации экспортной выручки в иностранной валюте.

“Предложения касаются также упрощения порядка взаимодействия резидентов с уполномоченными банками при совершении валютных операций”, - сообщил ЦБ.

Пакет предложений ЦБР сформировал по итогам анализа действующего валютного законодательства.

“Эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса”, - пишет ЦБ.