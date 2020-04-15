Центробанк России назвал виновников обвала российского рубля

В марте на валютном рынке нерезиденты и дочерние иностранные банки существенно нарастили покупки иностранной валюты, что привело к резкому росту волатильности курса рубля.

Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, который подготовил ЦБ, передает РБК.

За весь месяц нерезиденты и иностранные банки купили иностранной валюты на биржевых торгах на 389,4 млрд руб. Это рекордный показатель за последние несколько лет, указал ЦБ: иностранные инвесторы не покупали такие объемы иностранной валюты и в 2014 году. Тогда объем покупок находился на уровне 350 млрд руб.

«Наблюдаемое поведение нерезидентов объясняется возросшей волатильностью рубля, а также общей тенденцией ослабления валют стран [с развивающимися рынками] на фоне замедления роста мировой экономики и избыточного предложения на нефтяном рынке», — говорится в докладе ЦБ.

Банк России, чтобы снизить волатильность рубля, начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков. Например, 10 марта чистые дневные покупки иностранной валюты этой категорией превысили 82,2 млрд руб. ЦБ в этот день продал валюту, но лишь на скромные 3,6 млрд руб.

«Несмотря на то что объем продаж иностранной валюты со стороны Банка России был существенно ниже суммы нетто-покупок иностранных инвесторов, тем не менее своевременное анонсирование Банком России запуска механизма продаж вселило уверенность локальным участникам рынка в предоставлении Банком России иностранной валюты на рынке на регулярной основе», — говорится в докладе. Вслед за ЦБ поддержку рынку оказали преимущественно системно значимые банки, которые продали иностранной валюты 10 марта на 85,8 млрд руб.

С 19 марта ЦБ запустил новый механизм по продаже валюты: регулятор стал продавать валюту из ФНБ для последующего приобретения правительством пакета акций Сбербанка. Благодаря этому значительно выросли объемы продажи валюты: 19 марта они составили уже 13,7 млрд руб. В итоге за период с 10 марта по 8 апреля нерезиденты и иностранные банки купили валюты на 354 млрд руб., а ЦБ продал на 245 млрд руб. «Продажи Банком России иностранной валюты позволили сгладить негативное влияние резкого снижения нефтяных цен на приток валюты в рамках текущего счета платежного баланса», — подчеркивается в докладе.

Уникальная ситуация сложилась и на рынке валютных свопов: впервые за несколько лет нерезиденты и дочерние иностранные банки заняли на свопах длинную позицию по валюте вместо традиционно короткой. Изменение в абсолютном объеме составило значимые для российского рынка $10 млрд. ЦБ поддержал рынок, повысив лимит по своему инструменты «валютный своп» по продаже долларов за рубли с $3 млрд до $5 млрд.

Отдельным участникам рынка в этот период потребовалась ликвидность для исполнения маржинальных требований, говорится в докладе. После сильного снижения индекса Московской биржи 10 марта у участников возникли маржин-коллы на фондовом рынке в размере 28 млрд руб., а 11 марта — еще на 35 млрд руб. На валютном рынке из-за ослабления валютного курса на 10 и 18 марта образовались маржинальные требования в размере 38 и 48 млрд руб. Всего за март их размер на фондовом рынке составил 152 млрд руб., на валютном — 119 млрд руб.

Во второй половине марта ситуация стабилизировалась: уже с 20 марта нерезиденты и дочерние иностранные банки приобрели валюты на 75 млрд руб. против 280 млрд руб. за период с 10 по 19 марта. В апреле совокупный объем покупок и продаж валюты находился около нуля.