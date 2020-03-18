Центробанк России увеличил продажи валюты на рынке

Российский Центробанк увеличил в понедельник продажи иностранной валюты на внутреннем рынке, свидетельствуют данные регулятора.

Так, с 10 марта, когда ЦБР вышел с упреждающими продажами валюты в рамках бюджетного правила, он ежедневно проводил операции на 3,6-3,7 миллиарда рублей, а 16 марта сумма возросла до 5,5 миллиарда рублей, что эквивалентно чуть больше $70 миллионам.

В ночь на понедельник Федрезерв США вновь внепланово снизил диапазон ключевой ставки до 0,00-0,25% и сообщил о намерении увеличить баланс как минимум на $700 миллиардов в ближайшие недели, передает Reuters.

Рубль в понедельник падал в течение всей биржевой сессии на фоне сильной негативной динамики нефти и практически всех сегментов мирового рынка в условиях быстрого распространения коронавируса вне Китая.

“Возможно, увеличение продаж валюты Центробанком связано с более низкой ценой на нефть, но по-прежнему объем поддержки валютного рынка остается совсем небольшим. Сегодня с утра на валютной бирже наметилось резкое ослабление рубля, возможно, появились опасения, что возникнет дефицит валюты, как он уже возник в некоторых развивающихся странах”, - предположила Ирина Лебедева из Уралсиба.

“Пока ЦБ старается успокоить рынки, повышенный лимит по валютным свопам сохраняется, спроса на эти операции нет, наоборот, вчера вырос объем привлечения рублей от ЦБ в рамках этих операций, но ситуация сейчас может меняться стремительно”, - добавила она.

По данным ЦБР, накануне банки взяли у регулятора 67,4 миллиарда рублей под залог 820,3 миллиона евро по сделкам “валютный своп”.

Аналитики ВТБ Капитала написали, что вчерашние сделки в рамках свопа EURRUB стали следствием волатильности базиса EURUSD (в течение дня он опускался ниже -120 б.п.), что создало потенциальную возможность для арбитража.

“Кривая процентных свопов совершила параллельный сдвиг вниз примерно на 12 б.п., ставки NDF опустились на 40-60 б.п., длинные вмененные форвардные ставки опустились на 20-35 б.п. В свете этого базисная кривая сместилась вниз на 15-20 б.п., что, на наш взгляд, отражает неопределенность относительно будущей ситуации с валютной ликвидностью”, - написали эксперты.

По мнению Лебедевой, ситуация с ликвидностью на внутреннем рынке пока остается благополучной, спрос на рублевую ликвидность вырастет с середины следующей недели, когда будут основные налоговые платежи.