ЦБ России зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Объем трансграничных переводов из России за рубеж в июле 2020 года составил $837 млн. Это рекордный показатель с октября 2018 года ($856 млн), следует из статистики ЦБ, которая учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 года) и «Почту России».

Основной объем этих средств был направлен в страны СНГ — $686 млн, оставшаяся часть ($152 млн) — в страны дальнего зарубежья, передает РБК.

Рынок трансграничных переводов начал падать в марте и достиг локального минимума в апреле, опустившись до $302 млн. На падение рынка повлияли закрытие границ между странами, приостановка работы торгово-сервисных предприятий, а также ослабление рубля — в марте из-за пандемии и развала сделки ОПЕК+ курс доллара поднимался почти до 75 руб. с 64 руб. в феврале.

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%). В июле объем переводов из России превысил показатели апреля на 177%, а прошлогодние — на 15,6%. В Россию за этот же месяц было переведено $279 млн — это самый высокий показатель с декабря 2019 года ($306 млн).

На объем переводов повлиял отложенный спрос, считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Во время весенних ограничений многие банковские платежные агенты, которые оказывают услуги по приему переводов, не работали, напоминает она.

По данным Росстата, в первом полугодии 2020 года в Россию из-за рубежа приехали 272,5 тыс. мигрантов, большая часть из них (247,7 тыс.) прибыли из стран СНГ. Число прибывших по сравнению с первым полугодием 2019 года сократилось на 51,1 тыс. человек, или на 15,8%.