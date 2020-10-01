ЦБ России начнет валютные интервенции на фоне ослабления рубля

Центральный банк России с 1 октября начинает продажи иностранной валюты, полученной от сделки со Сбербанком: регулятор намерен продать до конца года валюту на 185 млрд руб.

Ежедневно на рынке будет предлагаться валюты на 2,9 млрд руб. дополнительно к ее продажам для Минфина по бюджетному правилу — объем таких операций сейчас составляет около 2,4–2,5 млрд руб. в день.

ЦБ выходит на рынок с дополнительными продажами на фоне высокой волатильности на валютном рынке: за прошлую неделю курс доллара на Московской бирже вырос практически на 3 руб., а евро — более чем на 1 руб.

Утром во вторник, 29 сентября, российский рубль резко дешевел по отношению к доллару и евро: за доллар давали почти 80 руб., за евро — более 93 руб, пишет РБК..

Однако после напоминания ЦБ о начале новых продаж валюты тренд развернулся. Вечером того же дня стало известно, что госкомпании получили от правительства директиву о корректировке своих валютных активов до уровня октября 2018 года.

В итоге, 30 сентября, после новостей о директиве российский рубль резко укрепился к доллару и евро, отыграв снижение этой недели до 77,7 руб. за доллар и 91 руб. за евро.

В марте 2020 года на фоне обвала цен на нефть и рубля ЦБ уже проводил двойные продажи валюты. В соответствии с бюджетным правилом он продавал валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы компенсировать недополученные бюджетом нефтегазовые доходы при падении цен на нефть ниже $42,4 за баррель. А при падении цены на нефть ниже $25 ЦБ начал продавать валюту, вырученную от продажи правительству контрольного пакета акций Сбербанка (сделка на 2,14 трлн руб. оплачивалась из ФНБ).